Pubblicità

ledicoladelsud : Barbagallo confermato segretario generale della Uilp - messina_oggi : Barbagallo confermato segretario generale della UilpROMA (ITALPRESS) - Si è concluso il 12° Congresso nazionale del… - blogsicilia : #notizie #sicilia Barbagallo confermato segretario generale della Uilp - - nestquotidiano : Barbagallo confermato segretario generale della Uilp - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Si è concluso il 12° Congresso nazionale della Uil Pensionati. Il Congresso ha rieletto all’unan… -

Italpress

'Ringrazio il segretario nazionale Enrico Letta, il segretario regionale Anthony, la ... incariconel luglio 2013 dal ministro Annamaria Cancellieri. Nel giugno 2009 viene ......dem sarà indicata dalla direzione regionale del partito - guidato nell'Isola da Anthony-... incariconel luglio 2013 dal ministro Annamaria Cancellieri. Nel giugno 2009 viene ... Barbagallo confermato segretario generale della Uilp Agenzia di stampa Italpress ROMA (ITALPRESS) - Si è concluso il 12° Congresso nazionale della Uil Pensionati. Il Congresso ha rieletto all'unanimità Carmelo Barbagallo segretario g ...«C'è un dato che emerge dal voto delle amministrative di Messina e che va tenuto presente in vista delle elezioni regionali, ovvero la mia presenza in campo non distoglie preferenze dal centrodestra.