Prima di decollare per il suo terzo e ultimo volo chiama il padre, il colonnello dell'Aeronautica militare Gennaro Di Napoli, in servizio a Roma: "a posto. Mi sto allenando". Sono le 16 ...Non era prevedibilequesto GUERRA IN UCRAINA/ La storia non si ripete (e Draghi non è Cavour)... Salvini: "Lega contro Draghi Noi leali"/ "Non mandiamo letterine diNatale" Questa è la ... "Babbo, è tutto a posto" Poi il baby asso dei cieli si schianta con l’aliante Un video prima di alzarsi nel cielo lo mostra sorridente e determinato mentre accarezza il suo più grande sogno. "Giornate impegnative, ma non si molla di un millimetro", dice Giacomo Di Napoli, 20 an ...Lo strazio del padre di Giacomo Di Napoli, campione di volo acrobatico precipitato con il suo aliante. Il saluto prima del decollo: "Abbiamo perso un gioiello. Non posso immaginare la casa senza di lu ...