Avvocato cade dal settimo piano del tribunale e muore (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il corpo dell'uomo è stato trovato da alcuni dipendenti nel cortile interno del tribunale di MIlano, dal lato di via Manara. Si pensa al suicidio ma non sono escluse altre ipotesi Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il corpo dell'uomo è stato trovato da alcuni dipendenti nel cortile interno deldi MIlano, dal lato di via Manara. Si pensa al suicidio ma non sono escluse altre ipotesi

Pubblicità

Stefamart7 : RT @universo_astro: @HSkelsen Io 'pretendo', io 'non permetto che', 'Se il governo cade? Voi partite per la vostra vacanza, poi vi aggiorne… - universo_astro : @HSkelsen Io 'pretendo', io 'non permetto che', 'Se il governo cade? Voi partite per la vostra vacanza, poi vi aggi… - h2oroberto : Ma se cade il governo e si và alle elezioni pensate davvero che L’Avvocato del popolo avrà tutta questa attenzione? - RenatoSouvarine : RT @cocchi2a: Ho letto un tweet con commento '@GiuseppeConteIT da ottimo avvocato ha lasciato il vile affarista (cit) col cerino in mano, a… - thelondonboys47 : RT @cocchi2a: Ho letto un tweet con commento '@GiuseppeConteIT da ottimo avvocato ha lasciato il vile affarista (cit) col cerino in mano, a… -