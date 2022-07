Avellino | si sblocca il mercato in uscita | il punto della situazione

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono giorni caldi per il direttore sportivo Enzo De Vito e l’, non solo per le temperature, ma soprattutto per il. Lunedì prenderà il via il ritiro di Mercogliano agli ordini del tecnico, Roberto Taurino. Svolta in arrivo, finalmente anche sul fronte uscite. Valigia pronta per Simone Ciancio, Giuseppe Carriero e Daniele Mignanelli. Il primo è prossimo alla firma con il Novara, società sbarcata nuovamente in LegaPro dopo la vittoria del campionato di Serie D. Risoluzione del contratto per il centrocampista di Desio e l’esterno ex Modena e Ascoli. Spiraglio inanche per Gennaro Scognamiglio, finito nel mirinoCasertana. La Carrarese ha chiesto informazioni per Vincenzo Plescia. Il tutto mentre si conferma il “muro contro muro” per ...