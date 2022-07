“Avanti con Draghi | ma” Il disegno di Berlusconi per disinnescare il M5S

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Da paladino del liberalismo più sfrontato a uomo di Stato il passo è lungo quasi trent'anni. Silvioè ormai accreditato, anche alle opposizioni, come uno dei più ludici leader politici italiani. Capace di analizzare, in tempo reale, la situazione e presentare proposte concrete. Anche a sinistra, a microfoni spenti, questo assunto viene ormai dato per scontato. Salvo poi negarlo di fronte al proprio elettorato e combattere la candidatura del Cavaliere al Quirinale, quasi fosse la battaglia della vita. Oggi il leader di Forza Italia è tornato a chiedere chiarezza sul governo. E lo ha fatto attraverso la propria pagina Facebook. “Ho chiesto un chiarimento che non è più differibile. Se i Cinque Stelle sono ancora nel perimetro della maggioranza, si comportino di conseguenza. Se non lo sono più, lo dicano chiaramente. Per quanto ci ...

Meglio far parlare gli italiani che andaresulle montagne ". Leggi anche Draghi minaccia i 5 Stelle: "gli ultimatum non si lavora" e dice no al bis Draghi bis senza i 5 Stelle, è fuga dal ...E infatti precisa la sua posizione:il ramoscello d'ulivo messo ieri sul tavolo, i 5 Stelle non ...può forse affermare che il ministro Di Maio non rappresenta una larga fetta degli stellati...Da paladino del liberalismo più sfrontato a uomo di Stato il passo è lungo quasi trent'anni. Silvio Berlusconi è ormai ...