Aumenti stipendiali bassi? Il tuo sindacato non firma il contratto? Puoi chiedere di non applicarlo alla tua persona e ricorrere per un giusto salario | lo dice la Costituzione INTERVISTA a Maria Rosa Pugnaghi

(Di mercoledì 13 luglio 2022) I contratti collettivi non sono necessariamente efficaci erga omnes, cioè non valgono automaticamente nei confronti di tutti i lavoratori, compresi quelli non iscritti ai sindacatitari. Diversamente da quanto generalmente si pensa, se un lavoratore non gradisse ilstipulato dalle organizzazioni sindacali, ma non dpropria, il dipendente potrebbee ottenere dal datore di lavoro, con una lettera, la disapplicazione del medesimo. L'articolo .

Pubblicità

Cesare56479234 : @SkyTG24 Si procede con la tattica dei bonus ma aumenti stipendiali fissi manco per il cazzo. - SVuillermoz : RT @TecnicaScuola: Aumenti stipendiali dei docenti: tutti li promettono, ma probabilmente non sanno neppure di cosa parlano -- https://t.co… -

Tecnica della Scuola

... con rapporto di lavoro privatizzato): è questa l'unica possibilità giuridica per riportare i salari dei docenti ai livelli europei (visto che nel Pubblico Impiego, dal 1993, gli......tentare la strada deglimaggiorati per coloro che percepiscono degli stipendi minori, per esempio al di sotto dei 20 - 25 mila euro lordi annui, dovrebbero avere degli incrementi... Aumenti stipendiali dei docenti: tutti li promettono, ma probabilmente non sanno neppure di cosa parlano Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha indicato quali saranno i punti su cui intervenire per far fronte all'aumento dei prezzi: introdurre anche in Italia il salario minimo (senza scardinare il m ...Stipendi più alti e nuove misure a sostegno del lavoro: le misure previste per il nuovo decreto di luglio annunciato ufficialmente ...