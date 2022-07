ATV Tennis Open | Diletta Cherubini sulle orme di Martina Trevisan | “La mia più grande fonte d’ispirazione”

Pubblicità

Ladal17 : La giornata dell'ATV Tennis Open si apre con il derby tra #Paoletti e #Cherubini Per concetti ed idee sono già tra… - AdesadesSanctis : RT @Tennis_Ita: ATV Tennis Open, Di Giuseppe stacca il pass per il main draw: 'Questo circolo è nel mio cuore. Totti e Ilary? Roma è in lut… - Tennis_Ita : ATV Tennis Open, Di Giuseppe stacca il pass per il main draw: 'Questo circolo è nel mio cuore. Totti e Ilary? Roma… - livetennisit : ATV Tennis Open: Il resoconto di giornata. Impresa Turati. Martina Di Giuseppe accede nel Md “Antico tiro a volo ne… - Tag24news : Fino al 17 luglio si giocherà, allo storico @anticotiroavolo di Roma nella dodicesima edizione “ATV Tennis Open, il… -

Ha assistito ad alcuni incontri dell'Open femminile e i giornalisti presenti hanno colto l'occasione per scambiare due chiacchiere con lui. Oltre che per farsi due risate, dato che come ...Gradita sorpresa al Circolo Antico Tiro a Volo di Roma. Matteo Berrettini si è presentato per assistere ad alcuni incontri dell'Open, torneo ITF $60.000+H femminile in corso sui campi in terra rossa del circolo capitolino. "Sto bene " ha dichiarato il campione romano, recentemente guarito dal Covid ". Non vedo l'ora ...Nella seconda giornata di torneo si sono conclusi i match di qualificazione; Bianca Turati firma l'impresa all'esordio nel main draw ...Il tennista romano ha superato il Covid esarà disponibile per il torneo che si giocherà in Svizzera ROMA - Matteo Berrettini è pronto a tornare in campo. Il tennista azzurro, fermato a Wimbledon dal C ...