Attivazione Sportello di Ascolto, servizio psicologico scolastico: un esempio di informativa per personale scolastico, alunni e famiglie (Di mercoledì 13 luglio 2022) Allo scopo di dare supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico, questa istituzione scolastica attiverà anche per il corrente anno scolastico lo Sportello di Ascolto. Lo Sportello d’Ascolto è uno spazio scolastico dedicato alla salute, accogliente e L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 13 luglio 2022) Allo scopo di dare supportoalle Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico, questa istituzione scolastica attiverà anche per il corrente annolodi. Lod’è uno spaziodedicato alla salute, accogliente e L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Attivazione Sportello di Ascolto, servizio psicologico scolastico: un esempio di informativa per personale scolasti… - ScrivoLibero : 'Il gruppo consiliare Favara per i beni comuni e Partito democratico, in questi mesi hanno lavorato per l'attivazio… - ConfindustriaSa : ???Attivato lo ?????????????????? ?????????? ???????????????? #??????, istituito con il DL Recovery (DL n°152/2021) con l’obiettivo di accel… - AnffasModica : RT @AnffasOnlus: ?? In corso il 1° evento organizzato da #Anffas nell'ambito del percorso formativo volto all'#implementazione/#attivazione… - AnffasOnlus : ?? In corso il 1° evento organizzato da #Anffas nell'ambito del percorso formativo volto all'#implementazione/… -