Atletico Madrid, WhaleFin nuovo sponsor di maglia: affare da oltre 200 mln (Di mercoledì 13 luglio 2022) nuovo sponsor di maglia per l’Atletico Madrid. I Colchoneros hanno stretto un accordo quinquennale con la piattaforma di scambio di criptovalute WhaleFin. Il logo di WhaleFin apparirà sulla parte anteriore delle divise dell’Atletico, con la piattaforma di proprietà di Amber Group destinata anche a ottenere la designazione di main e global partner. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 13 luglio 2022)diper l’. I Colchoneros hanno stretto un accordo quinquennale con la piattaforma di scambio di criptovalute. Il logo diapparirà sulla parte anteriore delle divise dell’, con la piattaforma di proprietà di Amber Group destinata anche a ottenere la designazione di main e global partner. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza.

Morata, l'Atletico Madrid non lo vuole: è sul mercato Morata , dopo due anni di prestito alla Juve , è ritornato all' Atletico visto che i bianconeri non hanno esercitato il riscatto (35 milioni ). Difficilmente, però, Alvarito si fermerà a Madrid la prossima stagione. Stando a quanto filtra dalla Spagna , l'ex ... Elena Linari, molto più di una calciatrice E stata una delle prime calciatrici italiane a migrare all'estero, prima all'Atletico Madrid e poi al Bordeaux, e quindi a essere di fatto una calciatrice professionista. E stata anche una delle ...