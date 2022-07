Atletica, Paolo Camossi rassicura: “I problemi fisici di Marcell Jacobs sono spariti” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Paolo Camossi, tecnico di Marcell Jacobs, ha rilasciato un’intervista a La Stampa nella quale ha parlato della condizione fisica dell’azzurro a pochi giorni dai Mondiali statunitensi di Atletica leggera, rassicurando sulla forma del velocista italiano. Così Camossi: “I problemi che limitavano i movimenti di Marcell sono spariti. I lavori fatti, mirati e funzionali, hanno fatto il loro effetto grazie a tutto il team. Vedo Marcell molto tranquillo. Venire negli Stati Uniti prima del previsto è stata la scelta giusta, siamo stati messi nelle migliori condizioni per lavorare come ci piace“. Sulla tabella di marcia: “È ora di partire per Eugene, entreremo nell’atmosfera della gara e quella ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022), tecnico di, ha rilasciato un’intervista a La Stampa nella quale ha parlato della condizione fisica dell’azzurro a pochi giorni dai Mondiali statunitensi dileggera,ndo sulla forma del velocista italiano. Così: “Iche limitavano i movimenti di. I lavori fatti, mirati e funzionali, hanno fatto il loro effetto grazie a tutto il team. Vedomolto tranquillo. Venire negli Stati Uniti prima del previsto è stata la scelta giusta, siamo stati messi nelle migliori condizioni per lavorare come ci piace“. Sulla tabella di marcia: “È ora di partire per Eugene, entreremo nell’atmosfera della gara e quella ...

