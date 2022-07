Atletica, Mondiali 2022: le possibili rivelazioni dell’Italia. Tecuceanu e la 4×400 maschile possono stupire. E non solo… (Di mercoledì 13 luglio 2022) E’ un’Italia che non finisce di stupire da qualche anno a questa parte, quella dell’Atletica e che anche ad Eugene vuole continuare a lanciare segnali di crescita. Aspettarsi un Tokyo-bis è troppo ma della rassegna giapponese, come di Doha, gli azzurri dovranno prendere a riferimento il numero di finali conquistate, tantissime rispetto alle edizioni precedenti di Mondiali e Giochi Olimpici che lascia intendere una crescita esponenziale del movimento rispetto alle “vacche magre” dei primi due decenni del 2000. Oltre ai big azzurri dell’Atletica mondiale c’è un gruppo di atleti che sta crescendo e ad Eugene avrà il palcoscenico giusto per far vedere quanto vale. E’ il caso di un atleta che sta facendo passi da gigante in una gara durissima con grande concorrenza come gli 800, Catalin Tecuceanu che ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) E’ un’Italia che non finisce dida qualche anno a questa parte, quella dell’e che anche ad Eugene vuole continuare a lanciare segnali di crescita. Aspettarsi un Tokyo-bis è troppo ma della rassegna giapponese, come di Doha, gli azzurri dovranno prendere a riferimento il numero di finali conquistate, tantissime rispetto alle edizioni precedenti die Giochi Olimpici che lascia intendere una crescita esponenziale del movimento rispetto alle “vacche magre” dei primi due decenni del 2000. Oltre ai big azzurri dell’mondiale c’è un gruppo di atleti che sta crescendo e ad Eugene avrà il palcoscenico giusto per far vedere quanto vale. E’ il caso di un atleta che sta facendo passi da gigante in una gara durissima con grande concorrenza come gli 800, Catalinche ha ...

