Atalanta-Rappresentativa valli bergamasche oggi in tv | orario e diretta streaming amichevole precampionato 2022

di Fabio Gennari Il giorno dopo l'amichevole vinta per 15 - 0 contro i dilettanti dellaValSeriana , l'è tornata in campo al Centro Sportivo di Clusone per una doppia seduta. Nel pomeriggio di ieri (11 luglio) sono stati circa 500 i tifosi che hanno seguito l'...Buona la prima. L'contro laValseriana vince 15 - 0 : triplette di Boga e Miranchuk, doppietta Malinovskyi e reti di Muriel, Zapata, Palomino, Lammers, Hateboer, Cissé e Koopmeiners. Al di là ...Doppia seduta oggi per la formazione allenata da Gian Piero Gasperini Come riferisce una nota ufficiale dell’Atalanta, “Continua senza sosta la preparazione in Alta Valle Seriana. Mister Gasperini ha ...Bergamo, 12 luglio 2022 - El General suona la carica. L’Atalanta vuole tornare a disputare le coppe europee, a giocare in Champions o in Europa League. Dal ritiro in Val Seriana ha parlato Jose’ Luis ...