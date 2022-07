(Di mercoledì 13 luglio 2022) “Ilsta, è tosto, ci stiamo allenando molto e stiamo lavorando, ma sta. Gli allenamenti sono intensi, durano molto.sia dal punto di vista tattico che fisico e per ora ci sentiamo, speriamo di poter continuare così”. Lo ha detto Teunai canali ufficiali dell’direttamente dalnerazzurro in preparazione alla prossima stagione: “È fantastico che i tifosi possano finalmente venire qui. È bellissimo vederli qui di nuovo dopo tanto tempo ed è grandioso che possano seguire il. Questo ci dà dell’energia in più. Sarà nuovamente una stagione piena, ma siamo abituati, siamo qui in ...

Pubblicità

Gio_Dusi : Seconda sgambata stagionale dell’Atalanta, ancora contro una rappresentativa locale. Confermato Scalvini a centroca… - FantaStrego : #ederson all'#atalanta. È da prendere al #fantacalcio? Sicuramente sì. Sarà il nuovo Koopmeiners. Inizialmente potr… -

SPORTFACE.IT

... nove gol per l'nella ripresa, con la tripletta di Miranchuk in copertina, Malinovskyi a sua volta in evidenza con una doppietta e gol singoli per Lammers, Hateboer, Cisse e, con ......uscita stagionale in quei di Clusone si è registrato un pesante 8 - 0 a favore dell'contro ... l'ex Salernitana si distingue con affondi e sponde precise per, regalando anche l'... Atalanta, Koopmeiners: "Il ritiro sta andando bene, lavoriamo duramente" Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Seconda vittoria su due uscite stagionali per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini: contro la Rappresentativa Valli Bergamasche finisce 10-0 con le reti di Muriel (doppietta), Boga ...