Atalanta, Gasperini: «Mercato? Sbizzarritevi pure, non farò nessun nome» (Di mercoledì 13 luglio 2022) . Le parole del tecnico della Dea Gian Piero Gasperini ha parlato dopo l’amichevole contro la Rappresentativa delle Valli Bergamasche vinta per 10-0. BILANCIO – «Il bilancio di questi primi giorni è stato fino ad adesso positivo, i ragazzi si sono presentati con grandi motivazioni e con grande voglia di allenarsi. Devo dire che è stato positivo venire a Clusone, continueremo a lavorare qui fino a sabato, per questa settimana continueremo ad alternarci per 45’, diamo priorità alla parte atletica della preparazione, poi cercheremo di allungare il minutaggio. Comunque questo è un gruppo che è insieme da molto tempo, hanno sempre comportamenti di alto profilo, sono dei bravi ragazzi nel senso giusto del termine». MIRANCHUK, ILICIC E LAMMERS – «In questo momento sono giocatori che possono essere sul Mercato quindi nella prima fase devo cominciare a ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) . Le parole del tecnico della Dea Gian Pieroha parlato dopo l’amichevole contro la Rappresentativa delle Valli Bergamasche vinta per 10-0. BILANCIO – «Il bilancio di questi primi giorni è stato fino ad adesso positivo, i ragazzi si sono presentati con grandi motivazioni e con grande voglia di allenarsi. Devo dire che è stato positivo venire a Clusone, continueremo a lavorare qui fino a sabato, per questa settimana continueremo ad alternarci per 45’, diamo priorità alla parte atletica della preparazione, poi cercheremo di allungare il minutaggio. Comunque questo è un gruppo che è insieme da molto tempo, hanno sempre comportamenti di alto profilo, sono dei bravi ragazzi nel senso giusto del termine». MIRANCHUK, ILICIC E LAMMERS – «In questo momento sono giocatori che possono essere sulquindi nella prima fase devo cominciare a ...

