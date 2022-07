Atalanta-Empoli 0-1 | L’Atalanta perde il posto europeo | Serie A 2021 22

Pubblicità

_s_e_l_l_y__ : RT @GiovaAlbanese: Calendario #Juventus #SerieA GIRONE DI RITORNO ?? Monza ? Salernitana ?? Fiorentina ? Spezia ?? Torino ? Roma ?? Sampdoria ?… - _s_e_l_l_y__ : RT @GiovaAlbanese: Calendario #Juventus #SerieA GIRONE D'ANDATA ?? Sassuolo ? Sampdoria ?? Roma ?? Spezia ? Fiorentina ?? Salernitana ? Monza ??… - davideda882 : @FAP3456 Giovani della primavera e basta .. Satriano è all'Empoli, Pinamonti in partenza Monza o Atalanta si dice .… - OdeonZ__ : Gli affari del giorno: Lecce su Falcone, De Winter-Empoli ufficiale il prestito -

Sport Fanpage

... l'entourage del centravanti trentino ne chiede 4, lo stesso attaccante exne vuole 2 a stagione, e solo alle firme se ne andranno 23. Eppure Pinamonti chiede qualcosa che l'non può ...Reduce da una super stagione con la casacca dell', il centravanti di proprietà dell'Inter sta valutando tutte le opzioni per la prossima annata. L'sembrava la squadra più vicina a ... Gasperini non ne poteva più, il retroscena dopo Atalanta-Empoli: Ero pronto a lasciare Duvan Zapata è corteggiato dal Newcastle, che gioca di rilanci (da 20 a 25 milioni in pochi giorni) in attesa di incontrare l’Atalanta il 29 luglio per l’amichevole e affondare il colpo. Muriel è nell ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...