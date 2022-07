Atalanta, asse di mercato con la Roma: anche Veretout nel mirino (Di mercoledì 13 luglio 2022) Calciomercato Atalanta: nel summit con la Roma, i due club avrebbero discusso di vari calciatori. Tra questi si è parlato anche di Veretout asse di calciomercato caldo quello tra Atalanta e Roma, con il summit andato in scena in ieri che ha visto vari calciatori essere richiesti da una parte e dell’altra. Detto del possibile scambio tra Miranchuk e Carles Perez, secondo il Il Tempo sarebbe balzato fuori anche il nome di Jordan Veretout sempre in uscita dai giallorossi. Mourinho vorrebbe a Trigoria Mario Pasalic e così potrebbe aprirsi anche una trattativa per lo scambio tra il croato e il centrocampista francese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Calcio: nel summit con la, i due club avrebbero discusso di vari calciatori. Tra questi si è parlatodidi calciocaldo quello tra, con il summit andato in scena in ieri che ha visto vari calciatori essere richiesti da una parte e dell’altra. Detto del possibile scambio tra Miranchuk e Carles Perez, secondo il Il Tempo sarebbe balzato fuoriil nome di Jordansempre in uscita dai giallorossi. Mourinho vorrebbe a Trigoria Mario Pasalic e così potrebbe aprirsiuna trattativa per lo scambio tra il croato e il centrocampista francese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

