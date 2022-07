Artena. Annullato il concerto di De Martino. Al suo posto Angelo Famao. La Riccitelli se ne va in polemica col comitato denunciato dal manager del cantante escluso… (Di mercoledì 13 luglio 2022) Cronache Cittadine Artena – Nella giornata di ieri, 12 Luglio, il Commissario prefettizio di Artena, Dr. Antonio Orecchio, con una apposita ordinanza L'articolo Cronache Cittadine. Leggi su cronachecittadine (Di mercoledì 13 luglio 2022) Cronache Cittadine– Nella giornata di ieri, 12 Luglio, il Commissario prefettizio di, Dr. Antonio Orecchio, con una apposita ordinanza L'articolo Cronache Cittadine.

Pubblicità

infoitcultura : Artena. Annullato il concerto di De Martino. Al suo posto Angelo Famao. La Riccitelli se ne va in polemica col comi… - PalermoToday : 'Canta contro i pentiti di mafia', annullato concerto di Daniele De Martino in provincia di Roma… - lacittanews : Niente concerto per il cantante neomelodico palermitano Daniele De Martino. Ad annullarlo Antonio Orecchio, il comm… -