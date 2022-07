Arte, trovati schizzi di Modigliani sotto un suo olio su tela esposto al Museo Hecht di Haifa (Di mercoledì 13 luglio 2022) 'Scoperta davvero sorprendente', ha commentato Inna Berkowits, storica dell'Arte dell'ente israeliano, dopo l'annuncio di quanto apparso analizzando ai raggi X la tela 'Nudo con cappello' dell'artista ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 luglio 2022) 'Scoperta davvero sorprendente', ha commentato Inna Berkowits, storica dell'dell'ente israeliano, dopo l'annuncio di quanto apparso analizzando ai raggi X la'Nudo con cappello' dell'artista ...

MediasetTgcom24 : Arte, trovati schizzi di Modigliani sotto un suo olio su tela esposto al Museo Hecht di Haifa #israele - ItaliaNostra_LO : RT @journalchc: ?? Nuova #emergenza alla @GAM_Palermo: dopo i guasti ai condizionatori, che mettono in pericolo la conservazione delle opere… - Italia_Nostra : RT @journalchc: ?? Nuova #emergenza alla @GAM_Palermo: dopo i guasti ai condizionatori, che mettono in pericolo la conservazione delle opere… - natavlie : non ho parole come ha fatto a togliermi 5 punti ad arte ???????? so per CERTO che ho fatto tutto giusto dove li ha trov… - DiFazio_Faby : RT @journalchc: ?? Nuova #emergenza alla @GAM_Palermo: dopo i guasti ai condizionatori, che mettono in pericolo la conservazione delle opere… -