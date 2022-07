Arsenal | l’agente di Torreira | «Accordo con il Valencia | ma Arteta vuole visionarlo»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Pablo Bentancur, procuratore di Lucas, svela la situazione sul mercato attorno al suo assistito: le sue parole Il procuratore Pablo Bentancur ha parlato del suo assistito Lucas, centrocampista uruguaiano in forza all’. Le dichiarazioni ai microfoni di 100% Deporte. LE PAROLE – «Abbiamo un precon Gattuso per portareal. Oggi avremo una riunione importante conche vorrebbe tenere il giocatore per il pre-stagione all’. Gattuso loda quando era al Napoli. Lo aveva chiesto alla dirigenza della Fiorentina come rinforzo. Vedremo cosa deciderà l’». L'articolo proviene da Calcio News 24.