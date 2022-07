Arrestato un 78enne: ha lanciato il liquido del radiatore alla sua ex (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un 78enne Arrestato per aver lanciato del liquido del radiatore dell’auto alla propria ex. Non accettava la fine della storia. La vittima è stata colpita di striscio al volto. La vittima è stata subito soccorsa e tra una settimana dovrebbe essere completamente guarita. I due hanno avuto una relazione per diversi anni, la quale si è conclusa recentemente. Dopo esser stata colpita la donna ha avuto il coraggio di recarsi alla Polizia di Stato per denunciare l’accaduto. L’episodio é accaduto a San Severo dove gli agenti della Polizia di Stato hanno Arrestato il 78enne con l’accusa di stalking. L’uomo adesso è in carcere. L’uomo dopo la fine della relazione ha iniziato con una serie di atti persecutori che si sono intensificati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022) Unper averdeldeldell’autopropria ex. Non accettava la fine della storia. La vittima è stata colpita di striscio al volto. La vittima è stata subito soccorsa e tra una settimana dovrebbe essere completamente guarita. I due hanno avuto una relazione per diversi anni, la quale si è conclusa recentemente. Dopo esser stata colpita la donna ha avuto il coraggio di recarsiPolizia di Stato per denunciare l’accaduto. L’episodio é accaduto a San Severo dove gli agenti della Polizia di Stato hannoilcon l’accusa di stalking. L’uomo adesso è in carcere. L’uomo dopo la fine della relazione ha iniziato con una serie di atti persecutori che si sono intensificati ...

Pubblicità

AnsaPuglia : Lancia liquido radiatore auto contro l'ex, arrestato 78enne. Non accettava fine storia. Vittima colpita di striscio… - lacittanews : Un amore ossessivo che con il passare dei mesi era diventato una vera persecuzione: uomo lancia acido sul viso dell… - QuintoPotereV : ?? #SanSevero, non accetta la fine della storia e lancia addosso all'ex l'acido del radiatore: arrestato 78enne ?? - Trmtv : Foggia, lancia liquido radiatore auto contro ex, arrestato 78enne - Telebari : La storia finisce, lancia il liquido del radiatore dell’auto contro l'ex: arrestato 78enne - #Bari #Notizie #News -… -