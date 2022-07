Anziana uccisa in casa con una mazza di ferro: confessa l'ex badante (Di mercoledì 13 luglio 2022) Avrebbe ucciso la 91enne Maria Grazia Martino e ferito la sorella Adele, di 87 anni, mentre tentava di rubare una somma di denaro nella loro abitazione in via San Leonardo, a Salerno. Avrebbe confessato il 41enne, ex badante delle due anziane... Leggi su europa.today (Di mercoledì 13 luglio 2022) Avrebbe ucciso la 91enne Maria Grazia Martino e ferito la sorella Adele, di 87 anni, mentre tentava di rubare una somma di denaro nella loro abitazione in via San Leonardo, a Salerno. Avrebbeto il 41enne, exdelle due anziane...

