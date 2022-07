Antonio Donnarumma: 'Vi racconto mio fratello Gigio. E 4 anni al Milan da terzo' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

Topedav12783566 : RT @Gazzetta_it: Intervista ad Antonio Donnarumma: 'Vi racconto mio fratello Gigio. E 4 anni al Milan da terzo' - Gazzetta_it : Intervista ad Antonio Donnarumma: 'Vi racconto mio fratello Gigio. E 4 anni al Milan da terzo' - GianguidT : @antonio_race No l'ho visto con il Liverpool, molto più pobante. Il Milan non ha venduto Donnarumma lo ha perso a z… - antonio_race : Il Milan ha venduto Donnarumma ma acquistato Maignan e Tomori Il Napoli non ha più Ospina e KK Attendiamo Impazienti - antonio_race : @GianguidT Tumori? Non lo conoscevi evidentemente Il Milan ha venduto Donnarumma Ha preso MAIGNAN MERET ??? E D… -