Annunciato l’IFS Cloud Alliance con Microsoft Azure

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 13 luglio 2022) La piattaformasi unirà ad Intel Foundry Services per il nuovo programma IFSLa recente carenza di semiconduttori ha posto un’attenzione senza precedenti sul settore. Sia le entità commerciali che quelle governative sono arrivate a riconoscere la mancanza di capacità avanzate di produzione di semiconduttori per nodi a terra negli Stati Uniti. L’ingresso di Intel Foundry Services (IFS) nello spazio delle fonderie commerciali è pronto a cambiare tutto questo. Nell’ambito del programma IFS Accelerator, Intel ha recentementeil nuovo programma IFS, con(qui per maggiori informazioni sulla piattaforma) come uno dei membri inaugurali. Questo è l’ultimo capitolo di ...