Anche Letta avverte Conte: «Se il M5s lascia il Governo si torna subito al voto» – Il video (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo l’affondo contro il Movimento 5 Stelle del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi che, intimando ai pentastellati di prendere una posizione chiara e definitiva, ha sentenziato che «Mario Draghi sarà l’ultimo presidente del Consiglio di questa legislatura», arriva un avvertimento a Giuseppe Conte Anche da parte di Enrico Letta, leader del Pd e suo alleato nel “Campo largo”. «Se il M5s fa cadere il Governo, si va al voto. Lo dico sommessamente, perché non voglio che sia interpretata come una ripicca. È nella logica delle cose», ha detto oggi 13 luglio il segretario durante l’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari Dem a Montecitorio. Anche il Pd, come Forza Italia, è pronto a tornare alle urne, seppur preferirebbe non farlo: «Quando abbiamo detto “Il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo l’affondo contro il Movimento 5 Stelle del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi che, intimando ai pentastellati di prendere una posizione chiara e definitiva, ha sentenziato che «Mario Draghi sarà l’ultimo presidente del Consiglio di questa legislatura», arriva un avvertimento a Giuseppeda parte di Enrico, leader del Pd e suo alleato nel “Campo largo”. «Se il M5s fa cadere il, si va al. Lo dico sommessamente, perché non voglio che sia interpretata come una ripicca. È nella logica delle cose», ha detto oggi 13 luglio il segretario durante l’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari Dem a Montecitorio.il Pd, come Forza Italia, è pronto are alle urne, seppur preferirebbe non farlo: «Quando abbiamo detto “Il ...

