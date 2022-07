Ana de Armas ammette di aver lasciato Los Angeles dopo aver rotto con Ben Affleck (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ana de Armas, durante un'intervista recente, ha rivelato di aver lasciato Los Angeles dopo aver rotto con Ben Affleck a causa delle attenzioni ricevute sui media e online. Ana de Armas è attualmente una felice residente di New York City e, attraverso una nuova intervista rivelatrice, ha spiegato di essere fuggita da Los Angeles a causa della sua separazione da Ben Affleck, con cui aveva avuto una storia che l'aveva catapultata sotto i riflettori di Hollywood. La relazione della De Armas con Affleck l'ha portata al centro delle cronache, ancor prima che il film in cui recitavano insieme, Acque Profonde, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ana de, durante un'intervista recente, ha rivelato diLoscon Bena causa delle attenzioni ricevute sui media e online. Ana deè attualmente una felice residente di New York City e, attrso una nuova intervista rivelatrice, ha spiegato di essere fuggita da Losa causa della sua separazione da Ben, con cui aveva avuto una storia che l'aveva catapultata sotto i riflettori di Hollywood. La relazione della Deconl'ha portata al centro delle cronache, ancor prima che il film in cui recitavano insieme, Acque Profonde, ...

