Amici 21, dopo LDA tra i nuovi allievi c’è il figlio di un altro famoso cantante (Di mercoledì 13 luglio 2022) Stando ai rumors, la ventiduesima edizione del programma avrebbe già due allievi confermati: non solo il ballerino Mattia Zenzola, che nell’ultima edizione è stato costretto a ritirarsi per via di un infortunio al ginocchio, ma anche un cantante dal nome altisonante. Si tratterebbe di un figlio d’arte proprio come LDA, dal cognome pesantissimo. A rivelarlo è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che ha fatto sapere su Instagram:“Si chiama Giovanni ed è il figlio del grande Biagio Antonacci. Stando ad alcune indiscrezioni sarebbe già confermato il suo banco nella prossima edizione di Amici!”. Non resta che attendere per vedere se il gossip verrà confermato o smentito! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Amici 21, amato cantante si ritira dai social: ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 13 luglio 2022) Stando ai rumors, la ventiduesima edizione del programma avrebbe già dueconfermati: non solo il ballerino Mattia Zenzola, che nell’ultima edizione è stato costretto a ritirarsi per via di un infortunio al ginocchio, ma anche undal nome altisonante. Si tratterebbe di und’arte proprio come LDA, dal cognome pesantissimo. A rivelarlo è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che ha fatto sapere su Instagram:“Si chiama Giovanni ed è ildel grande Biagio Antonacci. Stando ad alcune indiscrezioni sarebbe già confermato il suo banco nella prossima edizione di!”. Non resta che attendere per vedere se il gossip verrà confermato o smentito! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…21, amatosi ritira dai social: ...

