Amichevoli Roma estate 2022 | oggi la sfida contro il Sunderland

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo il sesto posto in campionato e la vittoria in Conference League, ladi Mourinho si è radunata a Trigoria per affrontare la nuova stagione. I giallorossi testeranno la condizione in vista dell’inizio della Serie A con una serie di. Abraham e compagni dovrebbero esordire già sabato nel test a porte chiuseL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere-Siviglia, streaming gratis LIVE e diretta tv amichevole Dove vedere-Trastevere, streaming gratisLIVE e diretta TV amichevole Probabili formazioni-Cluj, 3^ giornata Europa League Probabili formazioni-Young Boys, 5^ giornata Europa League Il Napoli centra i ...

Pubblicità

OfficialASRoma : ???????? ?? Ecco il programma delle nostre amichevoli in Portogallo ???? - StefaniaStefyss : RT @Juventus_Fc_ITA: ??#Zaniolo attende che #Juventus e la #Roma trovino un accordo senza l'inserimento di contropartite. La volontà del tre… - PlusSportSport1 : CALCIO - AMICHEVOLI ESTIVE Roma vs Sunderland Disponibile GRATIS su Telegram. ???? - ZonaBianconeri : RT @Juventus_Fc_ITA: ??#Zaniolo attende che #Juventus e la #Roma trovino un accordo senza l'inserimento di contropartite. La volontà del tre… - ArturoDb72 : RT @Juventus_Fc_ITA: ??#Zaniolo attende che #Juventus e la #Roma trovino un accordo senza l'inserimento di contropartite. La volontà del tre… -

Altri pronostici Antipasto di Serie A questo mercoledì con trein programma. Si parte alle 12:00 con ladi Mourinho, fresca vincitrice della Conference League, che in Portogallo ...Ritiro: precampionato 2022 - 2023:estive Prossimi test previsti contro Portimonense, Sporting Lisbona e Nizza; il debutto in campionato avverrà domenica 14 agosto, alle ore 20.45, ...Roma-Sunderland, Mourinho testa la squadra nel ritiro in Portogallo: la presentazione del match e dove vederla ...Dopo la vittoria per 5-0 nella prima amichevole stagione contro il Trastevere, la Roma di José Mourinho scenderà in campo questa mattina alle ore 12 (italiane) nella seconda amichevole estiva. Un test ...