Amichevoli Lazio estate 2022: tutti gli impegni precampionato della squadra di Sarri (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo il quinto posto della scorsa stagione, la Lazio di mister Maurizio Sarri per il quindicesimo anno consecutivo sta effettuando il suo ritiro ad Auronzo di Cadore, sotto le Tre Cime di Lavaredo (6-22 luglio). In questo lasso di tempo i biancocelesti saranno impegnati in cinque Amichevoli di preparazione: si è cominciato domenica 10 contro L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Lazio-Padova, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole Serie A, dove vedere Lazio-Cagliari: streaming e diretta tv DAZN o SKY? Mourinho frecciata alla Lazio: “Se volete nascondere che una squadra ha vinto con un gol in fuorigioco allora dovete farmi…” ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo il quinto postoscorsa stagione, ladi mister Maurizioper il quindicesimo anno consecutivo sta effettuando il suo ritiro ad Auronzo di Cadore, sotto le Tre Cime di Lavaredo (6-22 luglio). In questo lasso di tempo i biancocelesti saranno impegnati in cinquedi preparazione: si è cominciato domenica 10 contro L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::-Padova, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole Serie A, dove vedere-Cagliari: streaming e diretta tv DAZN o SKY? Mourinho frecciata alla: “Se volete nascondere che unaha vinto con un gol in fuorigioco allora dovete farmi…” ...

Pubblicità

GiuseppeTentel1 : @fbmaarket @AllRoundLazio Ho letto che tutte le amichevoli della Lazio le trasmetteranno su Dazn. Ti risulta? - radioromait : Lazio, il calendario delle amichevoli estive - EaglesS62 : CALENDARIO AMICHEVOLI: ??10 luglio: Lazio-Rappresentativa locale (ad Auronzo) 21 - 0 ??14 luglio: Lazio-NK Dekani (ad… - AntonioLaurenzi : RT @digitalsat_it: #Juventus, #Inter, #Roma, #Lazio e non solo, il calendario aggiornato delle amichevoli estive in diretta su @DAZN_IT h… - rickmancio87 : RT @digitalsat_it: #Juventus, #Inter, #Roma, #Lazio e non solo, il calendario aggiornato delle amichevoli estive in diretta su @DAZN_IT h… -