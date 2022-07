Amichevoli 2022, altra goleada per l’Atalanta: 10-0 alla Rappresentativa Valli Bergamasche (Di mercoledì 13 luglio 2022) Altro test superato facilmente per l’Atalanta, che dopo il 15-0 rifilato alla Rappresentativa Valseriana, nella seconda sfida precampionato supera con un’altra goleada la Rappresentantiva Valli Bergamasche, battuta per 10-0. Partita sbloccata al 9° dal nuovo arrivato Ederson, mentre il raddoppio è firmato da un assolo di Muriel; sul finale tempo altre due firme colombiane, prima Zapata e nel recupero ancora Muriel per il 4-0. La squadra di Gasperini poi dilaga nella seconda frazione: doppiette per Boga e Malinovskyi, vanno a segno anche il 18enne Cissè e Pasalic nei minuti finali. RIVIVI IL LIVE IL PROGRAMMA DELLE Amichevoli ATALANTA – RAPP.Valli Bergamasche 10-0 Marcatori: 9? Ederson, 26? Muriel, 44? Zapata, 45’+1 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) Altro test superato facilmente per, che dopo il 15-0 rifilatoValseriana, nella seconda sfida precampionato supera con un’la Rappresentantiva, battuta per 10-0. Partita sbloccata al 9° dal nuovo arrivato Ederson, mentre il raddoppio è firmato da un assolo di Muriel; sul finale tempo altre due firme colombiane, prima Zapata e nel recupero ancora Muriel per il 4-0. La squadra di Gasperini poi dilaga nella seconda frazione: doppiette per Boga e Malinovskyi, vanno a segno anche il 18enne Cissè e Pasalic nei minuti finali. RIVIVI IL LIVE IL PROGRAMMA DELLEATALANTA – RAPP.10-0 Marcatori: 9? Ederson, 26? Muriel, 44? Zapata, 45’+1 ...

