Amadeus e Giovanna festeggiano un altro anno d’amore: l’anniversario di matrimonio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tredicesimo anniversario per Amadeus e Giovanna Civitillo, la coppia ieri ha festeggiato il matrimonio celebrato il 12 luglio del 2009, il primo, quello con rito civile. Una foto del giorno delle nozze per dirsi ancora una volta sì. Ed è Giovanna a pubblicare lo scatto perché è lei che gestisce i social, con un unico profilo per entrambi, tutto con molta semplicità, quella del loro amore. Sono orgogliosi l’uno dell’altra, in tv e in ogni loro intervista dichiarazione l’amore che prosegue da tanti anni. Ieri hanno festeggiato ma Amadeus e Giovanna non hanno svelato niente. Lo scorso anno a luglio erano in Sicilia per l’anniversario, con loro come sempre anche il figlio Josè che adesso ha 13 anni. Come ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tredicesimo anniversario perCivitillo, la coppia ieri ha festeggiato ilcelebrato il 12 luglio del 2009, il primo, quello con rito civile. Una foto del giorno delle nozze per dirsi ancora una volta sì. Ed èa pubblicare lo scatto perché è lei che gestisce i social, con un unico profilo per entrambi, tutto con molta semplicità, quella del loro amore. Sono orgogliosi l’uno dell’altra, in tv e in ogni loro intervista dichiarazione l’amore che prosegue da tanti anni. Ieri hfesteggiato manon hsvelato niente. Lo scorsoa luglio erano in Sicilia per, con loro come sempre anche il figlio Josè che adesso ha 13 anni. Come ...

Pubblicità

RadioItalia : 13 anni di matrimonio per Amadeus e la sua Giovanna! Non sono bellissimi insieme? ?? - telodogratis : Amadeus e Giovanna si festeggiano: sui social la foto simbolo del loro amore - chiccacri1 : Io spero solo che Amadeus e Giovanna non si lascino mai..altrimenti si rischia anche #Sanremo2023 #tottieilary - Filomen87819351 : RT @RadioItalia: 13 anni di matrimonio per Amadeus e la sua Giovanna! Non sono bellissimi insieme? ?? - livelifeVale : RT @RadioItalia: 13 anni di matrimonio per Amadeus e la sua Giovanna! Non sono bellissimi insieme? ?? -