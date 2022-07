Allarme caldo | Si chiamerà Apocalisse: quali regioni vivranno i giorni roventi (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’Allarme caldo manda in tilt gli italiani. Scopriamo quali saranno le regioni interessate dall’ondata di calore denominata Apocalisse. Allarme caldo (skuola screenshot)Scatta di nuovo l’Allarme caldo e sarà un luglio davvero indimenticabile dal punto di vista delle delle temperature. Scopriamo insieme quali saranno le regioni italiane più colpite dall’afa. Gli italiani erano appena usciti da un caldo torrido ed avevano ha assaporato qualche pioggia e temporale che ha portato negli ultimi giorni un po’ di fresco soprattutto di notte. Purtroppo queste condizioni più miti stanno di nuovo per abbandonare lo stivale e ci ritroveremo entro domani a fare i conti con ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’manda in tilt gli italiani. Scopriamosaranno leinteressate dall’ondata di calore denominata(skuola screenshot)Scatta di nuovo l’e sarà un luglio davvero indimenticabile dal punto di vista delle delle temperature. Scopriamo insiemesaranno leitaliane più colpite dall’afa. Gli italiani erano appena usciti da untorrido ed avevano ha assaporato qualche pioggia e temporale che ha portato negli ultimiun po’ di fresco soprattutto di notte. Purtroppo queste condizioni più miti stanno di nuovo per abbandonare lo stivale e ci ritroveremo entro domani a fare i conti con ...

