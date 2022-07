Alexa | usa questi 5 trucchetti per sfrutarla al meglio delle sue potenzialità

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 13 luglio 2022), come sappiamo molto bene per ovvie ragioni, è l’assistente vocale più utilizzato in tutto il mondo. Oltre ad offrirebuone funzionalità è anche parecchio utile nel complesso, ma ci sono alcune funzionalità che dovremmo pensare di usare uno digiorni.e le sue funzionalità: è una storia da non perdere – Computermagazine.itha cinque funzionalità diverse che potremmo pensare di sfruttare in ogni momento della giornata. Più che altro sono dei veri e propri “” grazie ai quali avremo modo di riuscire a rendere ancora più interessante un device che amiamo, il quale, forse, ha bisogno di una mano per essere “migliorato”. E possiamo iniziare parlando di come sia in grado di organizzare la nostra giornata in pochi essendo. Avendo ...