Alessia Marcuzzi in TV con Boomerissima | anche il figlio Tommaso nello show

(Di mercoledì 13 luglio 2022) I fan di, da più di un anno, stavano aspettando questa notizia: l’amata conduttrice tornerà sul piccolo schermo con un programma del tutto nuovo. A partire dal 22 novembre, su Rai 2, si cimenterà con un format, tutto italiano, intitolato. Ciò che ha stupito molto, è stato l’annuncio riguardo al coinvolgimento delInzaghi. Il ragazzo, infatti, fino a questo momento, non si è mai mostrato interessato al mondo dello spettacolo. Potrebbe interessarti:arriva in Rai con: ecco quando iniziaintenzionata a coinvolgere la sua famiglia: presenteil...

is back! Dopo un anno lontana dal piccolo schermo la conduttrice sta per tornare in tv. Addio Mediaset, la 49enne riparte dalla Rai e più precisamente da Rai Due, dove il prossimo 22 ...Leggi anche > Palinsesti Rai, daa Ilaria D'Amico e Mara Maionchi: la tv pubblica al femminile Tg1, non solo Giorgino: cosa cambia ora Con il passaggio di Francesco Giorgino alla ...La bambina nella foto oggi è un volto tv conosciuta ed amata da tutti. Nello scatto è insieme al padre: li avere riconosciutiIn queste ore Alessia Marcuzzi ha fatto un annuncio bomba riguardante anche il figlio Tommaso: la conduttrice non vede l'ora di farlo.