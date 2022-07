Alessandra Amoroso incanta i 40mila di San Siro: 'Donne, siate libere di essere quello che volete' (Di mercoledì 13 luglio 2022) La doppia A, di Alessandra e di Amoroso , scorre in bianco in nero sui tre maxi schermi. Mentre il coro di quasi 42mila urla 'Ale' per il 'Tutto accade a San Siro '. Lei arriva alle 21.15, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 luglio 2022) La doppia A, die di, scorre in bianco in nero sui tre maxi schermi. Mentre il coro di quasi 42mila urla 'Ale' per il 'Tutto accade a San'. Lei arriva alle 21.15, ...

Pubblicità

IlContiAndrea : Dopo San Siro, Alessandra Amoroso tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con #TuttoAccadeTour d… - rtl1025 : ?? #TuttoAccadeSuRTL1025: accade che domani sera dalle 21 trasmetteremo in diretta da San Siro il primo concerto all… - TicketOneIT : ?Oggi 13 luglio 2022 è il giorno in cui “TUTTO ACCADE a San Siro” ? ??@AmorosoOF è pronta a conquistare il palco pi… - MeryPirozzi : RT @luceecenere_: Io non sono fan di Alessandra Amoroso ma questo concerto è stato davvero pazzesco, lei sempre perfetta, ballerini pazzesc… - ribaudo_rosario : RT @cicisboh: alessandra amoroso hai fatto un capolavoro -