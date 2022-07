Albo d’oro Europei: in vetta Germania e Spagna con 3 coppe (Di mercoledì 13 luglio 2022) Meno importanti – per caratura – rispetto ai Mondiali, ecco gli Europei hanno il loro valore e lo dimostrano i numeri. La Germania e la Spagna infatti si contendono il primo posto con tre successi per parte, a seguire l’Italia che ha vinto l’ultima edizione, giocata nel 2021 anziché nel 2020, causa Covid-19. A pari merito con gli azzurri gli eterni rivali, ovvero i francesi, fermi proprio a due. Andiamo a vedere la classifica Albo d’oro Europei, con appena dieci nazionali. Europei, Albo d’oro Dopo aver visionato l’Albo d’oro degli Europei femminili, eccoci con la speciale classifica che riguarda le nazionali maschili di calcio. La competizione europea viene – chiaramente – disputate ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Meno importanti – per caratura – rispetto ai Mondiali, ecco glihanno il loro valore e lo dimostrano i numeri. Lae lainfatti si contendono il primo posto con tre successi per parte, a seguire l’Italia che ha vinto l’ultima edizione, giocata nel 2021 anziché nel 2020, causa Covid-19. A pari merito con gli azzurri gli eterni rivali, ovvero i francesi, fermi proprio a due. Andiamo a vedere la classifica, con appena dieci nazionali.Dopo aver visionato l’deglifemminili, eccoci con la speciale classifica che riguarda le nazionali maschili di calcio. La competizione europea viene – chiaramente – disputate ...

