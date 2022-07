Albergo dei Poveri, serata del Kodokan Napoli per ‘rispolverare’ la storia del monumentale palazzo degli ultimi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nella magnifica cornice architettonica del cortile interno del Real Albergo dei Poveri, col patrocinio del Comune di Napoli, alla presenza, tra gli altri del Prefetto, del Sindaco, del Procuratore della Repubblica per i minorenni, dell’Arcivescovo di Napoli, il Kodokan Napoli organizza “Real Albergo dei Poveri – Ieri, oggi e domani”, serata all’insegna della memoria, dell’identità cittadina e della storia dedicata al monumentale palazzo napoletano che Carlo e Maria Amalia di Borbone pensarono, alla metà del Settecento, per offrire ricovero agli “ultimi” della capitale del Regno. La struttura, progettata dall’architetto toscano Ferdinando Fuga e dai suoi collaboratori ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nella magnifica cornice architettonica del cortile interno del Realdei, col patrocinio del Comune di, alla presenza, tra gli altri del Prefetto, del Sindaco, del Procuratore della Repubblica per i minorenni, dell’Arcivescovo di, ilorganizza “Realdei– Ieri, oggi e domani”,all’insegna della memoria, dell’identità cittadina e delladedicata alnapoletano che Carlo e Maria Amalia di Borbone pensarono, alla metà del Settecento, per offrire ricovero agli “” della capitale del Regno. La struttura, progettata dall’architetto toscano Ferdinando Fuga e dai suoi collaboratori ...

