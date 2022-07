Al via gli ordini della nuova Toyota GR Supra con cambio manuale (Di mercoledì 13 luglio 2022) ROMA - La GR Supra Model Year 2023 è da oggi ordinabile, anche nella variante equipaggiata con la nuova trasmissione manuale iMT a 6 marce. GR Supra è stata la prima vettura globale di Toyota Gazoo ... Leggi su motori.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) ROMA - La GRModel Year 2023 è da oggi ordinabile, anche nella variante equipaggiata con latrasmissioneiMT a 6 marce. GRè stata la prima vettura globale diGazoo ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #KK: la svolta è quella anticipata ieri sera, con la proposta preannunciata da #Ramadani al #Napoli. Solo #Chelsea.… - AlfredoPedulla : #Koulibaly aspetta il via libera per andare a #Londra e fare le visite. Ieri gli accordi totali tra #Ramadani e #DeLaurentiis - Ettore_Rosato : Oggi alla Camera è stata approvata in via definitiva la riforma degli #ITS, gli Istituti Tecnologici Superiori. Inv… - granmartello : Estate 2022 Mr #PianPiano fa quel che gli va, esce quando vuole, accetta le vostre richieste come mai fatto, gigion… - filippoASR1927 : RT @Venom_1908: Eh ma non è il CALCIATORE italiano più forte di sempre via gli segaioli di Twitter -