(Di mercoledì 13 luglio 2022) “Circa 62di euro per il primo insediamento deiagricoltori. Un impegno mantenuto che è il frutto del lavoro, della tenacia e della determinazione del Presidente De Luca e mia. Iinsono fondamentali per la sostenibilità e la competitività di lungo periodo della nostra. Abbiamo preso un impegno e lo abbiamo mantenuto. – Lo ha annunciato Nicola Caputo Assessore all’dellaa – Con l’approvazione in Giunta della delibera – spiega l’assessore regionale – sono stati stanziati 61.780.000,00 euro per riconoscere il premio al primo insediamento alle attività diagricoltori che risultino effettivamente insediate e che abbiano mantenuto le ...

fattidinapoli : Regione: Agricoltura, Caputo '62 milioni ai giovani agricoltori campani' - - teleischia : AGRICOLTURA. ASSESSORE CAPUTO: 62 MILIONI AI GIOVANI AGRICOLTORI CAMPANI. RICAMBIO GENERAZIONALE UNA PRIORITÀ NELLA… - quibresciait : Frumento duro, prevista riduzione a 3,5 milioni di tonnellate (-10%) - Roma. La produzione nazionale di frumento du… - MariaAn32957564 : RT @AngeloCiocca: @EnricoLetta Pensiamo alla siccità,ad abbassare la bolletta di milioni di italiani? Magari anche a capire come evitare mi… - gianni_delpero : L’OBIETTIVO È GARANTIRE IL LARIO AI MINIMI E SOSTENERE L’AGRICOLTURA Il #WWF #Lombardia , grazie ad un’azione di pr… -

Il Denaro

... Territoriodella Camera. 'L'adattamento ai cambiamenti climatici, per quanto riguarda ...- ha affermato - risultano realizzabili in Piemonte 153 progetti urgenti per circa 113di ......un buget che grazie al cofinanzimento nazionale arrivera' a circa 350l'anno, siamo convinti possa consentire di far compiere un vero e proprio salto di qualita' alle polizze in... Agricoltura, 62 milioni ai giovani campani: la Regione punta sul ricambio generazionale - Ildenaro.it Via libera dalla giunta regionale al provvedimento che accoglie le richieste di Coldiretti Campania sul PSR dedicato ai giovani e che chiude una ferita lunga oltre tre anni. È stato stanziato un fondo ...Investendo nell’agricoltura di precisione ... la capitalizzazione è passata da 129 milioni a oltre 700. Per BF SpA l’innovazione di processo e di prodotto è un elemento imprescindibile per la crescita ...