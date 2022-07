Aeroporti: Palermo; ripristinata scritta Falcone - Borsellino (Di mercoledì 13 luglio 2022) Era scomparsa, ma ora l'insegna dell'aeroporto di Palermo dedicata ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino torna ben visibile sulla facciata nord del Terminal. È stata un'ordinanza dell'Enac,... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) Era scomparsa, ma ora l'insegna dell'aeroporto didedicata ai magistrati Giovannie Paolotorna ben visibile sulla facciata nord del Terminal. È stata un'ordinanza dell'Enac,...

Durante la sua recente visita a Palermo, il Presidente aveva notato quella che aveva considerato una "negligente dismissione", peraltro, proprio a 30 anni del feroce assassinio mafioso di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.