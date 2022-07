Addio Koulibaly, non c’è solo Acerbi tra i possibili sostituti. Chi sarà il capitano del Napoli? (Di mercoledì 13 luglio 2022) Siamo ormai ai dettagli: Kalidou Koulibaly non sarà più un giocatore del Napoli, il senegalese passerà al Chelsea per 40 milioni di euro (guadagnerà 10 milioni a stagione per i prossimi 4 anni). Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, analizza ampiamente la situazione intorno al comandante, con due domande chiave. Chi lo sostituirà – sarà un’eredità molto pesante da raccogliere – e chi sarà il prossimo capitano, dato che dopo l’Addio di Lorenzo Insigne il senegalese ne ha raccolto la fascia. FOTO: Getty – Koulibaly Napoli capitanoRispondere alla prima domanda è piuttosto difficile, sono diversi gli eredi sondati dal Napoli. Si parla da tempo di Kim Min-Jae ma non solo: ieri ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 13 luglio 2022) Siamo ormai ai dettagli: Kalidounonpiù un giocatore del, il senegalese passerà al Chelsea per 40 milioni di euro (guadagnerà 10 milioni a stagione per i prossimi 4 anni). Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, analizza ampiamente la situazione intorno al comandante, con due domande chiave. Chi lo sostituirà –un’eredità molto pesante da raccogliere – e chiil prossimo, dato che dopo l’di Lorenzo Insigne il senegalese ne ha raccolto la fascia. FOTO: Getty –Rispondere alla prima domanda è piuttosto difficile, sono diversi gli eredi sondati dal. Si parla da tempo di Kim Min-Jae ma non: ieri ...

