Ad ottobre il Trentodoc Festival | il primo dedicato alle bollicine di montagna

Pubblicità

Ufficio Stampa

"Ilè un patrimonio della ruralità del Trentino - spiega Groff - e del lavoro di ...neo primatista del mondo per aver salito 21.720 metri di dislivello in 24 ore lo scorso2020 al ..."Ilè un patrimonio della ruralità del Trentino - spiega Groff - e del lavoro di migliaia ...neo primatista del mondo per aver salito 21.720 metri di dislivello in 24H lo scorso2020 ... Si terrà il 7, 8, 9 ottobre Presentato il Festival del TrentoDoc Degustazioni, talk, approfondimenti e molti brindisi: in programma dal 7 al 9 ottobre la prima edizione del festival dedicato agli spumanti del territorio di Trento ...