Achille Lauro | “imboccare la strada sbagliata è più facile di quanto si pensi” | il drammatico racconto del cantante

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Il cantautore ha parlato di “una bolla in cui non hai aspettative, non c’è futuro e accadono cose tremende da cui non si esce” Il rap, l’hip hop, il trap vengono spesso considerati generi musicali “cattivi”. Fatti anche di tratti duri e, a volte, volgari. Uno dei massimi esponenti italiani del momento,, dimostra invece di avere un cuore grande. La sua riflessione è commovente.(web source)32enne nato a Verona, ma vissuto nella periferia romana. Pseudonimo diDe Marinis. Ha partecipato alla 69ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Rolls Royce e alla 70ª edizione con il brano Me ne frego. Deve il suo nome d’arte dall’omonimo armatore partenopeo, una scelta dettata semplicemente dall’associazione che in molti, quando era più giovane, erano soliti ...

Pubblicità

IlContiAndrea : Ospiti domani a #TimSummerHits Antonacci, Arisa, Malika, Blanco, Boomdabash e Annalisa, Franco 126 e Loredana Bertè… - zazoomblog : Achille Lauro infiamma Rock in Roma: sul palco Coez Gemitaiz e un lungo bacio con Boss Doms - #Achille #Lauro… - sonoounasottona : Uno dei cori di cui faccio parte canterà a settembre al concerto di Achille Lauro e io voglio solo piangere perché le parole le ho finite - freelikewave : RT @xsaransia: io non mi riprendo da questo concerto che ha fatto quel dono di dio chiamato achille lauro, se vi rompo il cazzo unfollowate… - freelikewave : RT @vero_bf03: Potete dirmi tutto ma 16 marzo di Achille Lauro è LA canzone #BattitiLive -

infiamma l'Ippodromo Le Capannelle in occasione della rassegna Rock in Roma, per la quinta tappa dell' 'Superstar - Electric Orchestra'. Erano in 20mila mercoledì sera ad ...infiamma l'Ippodromo Le Capannelle in occasione della rassegna Rock in Roma, per la quinta tappa dell' 'Superstar - Electric Orchestra'. Erano in 20mila mercoledì sera ad ...Achille Lauro infiamma l’Ippodromo Le Capannelle in occasione della rassegna Rock in Roma, per la quinta tappa dell' "Achille Lauro Superstar- Electric Orchestra". Erano in ...Personaggi come Emilio Solfrizzi, Checco Zalone, Pio e Amedeo e molti altri hanno mosso i primi passi a TeleNorba ...