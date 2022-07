Acerra: al via la nuova campagna 8xmille della Chiesa cattolica (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: 7 minutiAcerra (Na) – Non è mai solo una firma. È di più, molto di più. Questo il claim della nuova campagna di comunicazione 8xmille della Conferenza Episcopale Italiana, che mette in evidenza il significato profondo della firma: un semplice gesto che vale migliaia di opere. La campagna racconta come la Chiesa cattolica, grazie alle firme dei contribuenti, riesca ad offrire aiuto, conforto e sostegno ai più fragili con il supporto di centinaia di volontari, sacerdoti, religiosi e religiose. Così un dormitorio, un condominio solidale, un orto sociale diventano molto di più e si traducono in luoghi di ascolto e condivisione, in mani tese verso altre mani, in occasioni di riscatto. “L’obiettivo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: 7 minuti(Na) – Non è mai solo una firma. È di più, molto di più. Questo il claimdi comunicazioneConferenza Episcopale Italiana, che mette in evidenza il significato profondofirma: un semplice gesto che vale migliaia di opere. Laracconta come la, grazie alle firme dei contribuenti, riesca ad offrire aiuto, conforto e sostegno ai più fragili con il supporto di centinaia di volontari, sacerdoti, religiosi e religiose. Così un dormitorio, un condominio solidale, un orto sociale diventano molto di più e si traducono in luoghi di ascolto e condivisione, in mani tese verso altre mani, in occasioni di riscatto. “L’obiettivo ...

Pubblicità

GazzettaSalerno : Lunedì 18 Luglio 2022 alle ore 18.30, presso Cooperativa San Gabriele di Raffaele Nuzzo in via Provinciale Ponte de… - GazzettaSalerno : Lunedì 18 Luglio 2022 alle ore 18.30, presso Cooperativa San Gabriele di Raffaele Nuzzo in via Provinciale Ponte de… - gazzettanapoli : Lunedì 18 Luglio 2022 alle ore 18.30, presso Cooperativa San Gabriele di Raffaele Nuzzo in via Provinciale Ponte de… - gazzettanapoli : Lunedì 18 Luglio 2022 alle ore 18.30, presso Cooperativa San Gabriele di Raffaele Nuzzo in via Provinciale Ponte de… - LuceverdeRadio : ?? #Treni - Linea Roma - Napoli via Cassino ? traffico rallentato in prossimità di Acerra per un inconveniente te… -

Campania, quarta dose vaccino: a Napoli quasi 800 in un giorno, non occorre la prenotazione In città non occorre la prenotazione , via libera a over 60 e fragili: somministrazioni nei 10 ... Comuni a Nord di Napoli L'Asl Napoli 2 Nord, tutti i comuni a Nord di Napoli da Ischia ad Acerra, da ... Aspettando...Il Mio San Marzano, lunedì 18 ad Acerra. Lunedì 18 Luglio 2022 alle ore 18.30 , presso Cooperativa San Gabriele di Raffaele Nuzzo in via Provinciale Ponte dei Cani, 37 ad Acerra, si rinnova l'appuntamento annuale de 'Aspettando... Il Mio San Marzano' , la festa che celebra il pomodoro San Marzano nella sua fase di raccolta, ... Gazzetta di Salerno Aspettando…il mio San Marzano: l’evento di Solania ACERRA - Lunedì 18 Luglio 2022 alle ore 18.30, presso Cooperativa San Gabriele di Raffaele Nuzzo in via Provinciale Ponte dei Cani, 37 ad Acerra, si rinnova ... Mala movida: tre vigili picchiati fuori dalla discoteca Continua l’incubo della mala movida a Napoli. Le vittime, vigili urbani ad Acerra, sono state aggredite all’esterno di una discoteca da sconosciuti. Un altro grave episodio si è verificato a Fuorigrot ... In città non occorre la prenotazione ,libera a over 60 e fragili: somministrazioni nei 10 ... Comuni a Nord di Napoli L'Asl Napoli 2 Nord, tutti i comuni a Nord di Napoli da Ischia ad, da ...Lunedì 18 Luglio 2022 alle ore 18.30 , presso Cooperativa San Gabriele di Raffaele Nuzzo inProvinciale Ponte dei Cani, 37 ad, si rinnova l'appuntamento annuale de 'Aspettando... Il Mio San Marzano' , la festa che celebra il pomodoro San Marzano nella sua fase di raccolta, ... Aspettando...Il Mio San Marzano, lunedì 18 ad Acerra. ACERRA - Lunedì 18 Luglio 2022 alle ore 18.30, presso Cooperativa San Gabriele di Raffaele Nuzzo in via Provinciale Ponte dei Cani, 37 ad Acerra, si rinnova ...Continua l’incubo della mala movida a Napoli. Le vittime, vigili urbani ad Acerra, sono state aggredite all’esterno di una discoteca da sconosciuti. Un altro grave episodio si è verificato a Fuorigrot ...