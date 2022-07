Accoltellato per droga al Pionta, trovato e denunciato l'autore - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 13 luglio 2022) Polizia Accoltellamento al Parco Pionta, la polizia dividua e denuncia all'Autorità Giudiziaria il responsabile. E' un cittadino tunisino di 31 anni l'autore dell'accoltellamento, avvenuto nel tardo ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 13 luglio 2022) Polizia Accoltellamento al Parco, la polizia dividua e denuncia all'Autorità Giudiziaria il responsabile. E' un cittadino tunisino di 31 anni l'dell'accoltellamento, avvenuto nel tardo ...

Pubblicità

Nazione_Arezzo : Accoltellato per droga al Pionta, trovato e denunciato l'autore - disinformate_it : RT @ilgiornale: Il 40enne era recluso dallo scorso gennaio per l'omicidio del piccolo Daniele a Morazzone, in provincia di Varese. All'uomo… - Giorno_Pavia : Appuntamento per comprare droga: accoltellato - Ilmilanista_ : @Gazzetta_it Non avete parlato di quando ha accoltellato un uomo per strada e ci ha pisciato sopra, giornale malinformato - VeniVidiVina : CDS DOMANI 'Mourinho pizzica la società, il messaggio è chiaro: STATE DORMENDO,IO SONO STANCO,TIAGO MERDA, FRIEDKIN… -