Abu Mazen chiama il Papa | le minacce allo status quo di Gerusalemme al centro della telefonata

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Città del Vaticano – Alla vigiliavisita del presidente Biden in Israele e Palestina, “il presidente palestinese Mahmud Abbas ha preso l’iniziativa di contattare telefonicamenteFrancesco per augurare al Pontefice buona salute e informarlo sui recenti fatti dolorosi e intimidatori, compresa l’uccisionegiornalista palestinese Shireen Abu Akleh, connessi all’occupazione dei territori palestinesi da parte degli apparati israeliani”. Ne dà notizia l’agenzia palestinese Wafa, rilanciata da Fides. Durante la conversazione telefonica, avvenuta ieri, il leader palestinese ha parlato con il Pontefice anche delle “perduranti tensioni che hanno come epila Città Santa, e includono continuequo nell’Haram al-Sharif (noto anche come il ...

La telefonata dial papa per rilanciare la questione palestinese. Sullo sfondo gli Accordi di Abramo e l'emergenza petrolifera che archivia le violazioni dei diritti umani. Leggi su ...La telefonata dial papa per rilanciare la questione palestinese. Sullo sfondo gli Accordi di Abramo e l'emergenza petrolifera che archivia le violazioni dei diritti umani. - - Ascoltare e ... Medio Oriente, Abu Mazen ha telefonato a Papa Francesco: ecco cosa ha detto il leader palestinese al Pontefice Il Consiglio mondiale delle Chiese si appella all’inquilino della Casa Bianca per dare risposte alle “crescenti minacce” che mettono a rischio la presenza dei cristiani. Gli incontri ...La telefonata ha avuto luogo ieri. Durante la conversazione telefonica, scrive la Fides, il leader palestinese ha parlato con il Pontefice anche delle perduranti tensioni che hanno come epicentro la C ...