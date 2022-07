Pubblicità

Trmtv : Energia: Bardi, abbatteremo le bollette luce e gas dei lucani -

ilGiornale.it

...rinnovare gli impianti di riscaldamento e raffrescamento e si otterrà un risparmio sulle..., infatti, i costi potendo immaginare di avere risorse libere da reinvestire nelle ...In questo modo le famiglie potranno autoprodursi energia, abbattendo i costi dellee riducendo l'impatto ambientale. L'energia che avanza verrà poi immessa in rete e rivenduta dalla Regione, ... "Abbatteremo le bollette di luce e gas". Il piano di Bardi per la Basilicata “La Basilicata contribuisce per il 10 per cento al fabbisogno energetico del Paese. Ma tutto questo deve avere un ritorno per i suoi cittadini. Recentemente abbiamo riscritto gli accordi con Eni fermi ...