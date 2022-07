“A settembre lascio”. Draghi si sfoga: ultimi mesi al governo, con chi ce l'ha (Di mercoledì 13 luglio 2022) Altro che smentita, quando Mario Draghi varca le porte del Quirinale, nella serata di lunedì, è risoluto. «Ora basta». Lo dice chiaramente al suo braccio destro, l'uomo dalle origini napoletane. Stufo di questi leader partitici, irresponsabili secondo lui, che lo tengono inchiodato senza nulla poter fare, in un momento congiunturale terribile per il Paese. Non bastava l'ennesimo penultimatim di Giuseppe Conte, ci si è messa ora anche Forza Italia a chiedere la verifica di maggioranza. Davvero troppo per l'ex capo della Bce, per colui che è stato chiamato e osannato come la migliore espressione dell'italico prodotto e pensiero. Colui che doveva salvare almeno il salvabile. Convinto di rassegnare le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato, esprime tutto il suo sconcerto a Sergio Mattarella. Che di accettarle però, non vi pensa minimamente. «Devi andare avanti. Almeno ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Altro che smentita, quando Mariovarca le porte del Quirinale, nella serata di lunedì, è risoluto. «Ora basta». Lo dice chiaramente al suo braccio destro, l'uomo dalle origini napoletane. Stufo di questi leader partitici, irresponsabili secondo lui, che lo tengono inchiodato senza nulla poter fare, in un momento congiunturale terribile per il Paese. Non bastava l'ennesimo penultimatim di Giuseppe Conte, ci si è messa ora anche Forza Italia a chiedere la verifica di maggioranza. Davvero troppo per l'ex capo della Bce, per colui che è stato chiamato e osannato come la migliore espressione dell'italico prodotto e pensiero. Colui che doveva salvare almeno il salvabile. Convinto di rassegnare le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato, esprime tutto il suo sconcerto a Sergio Mattarella. Che di accettarle però, non vi pensa minimamente. «Devi andare avanti. Almeno ...

