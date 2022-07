"A porte chiuse...". Hamilton-Russell, alta tensione in Mercedes dopo il Gp di Austria (Di mercoledì 13 luglio 2022) La Mercedes, gara dopo gara, sta crescendo. Certo, troppo tardi per il titolo mondiale in Formula 1, ma ora le frecce d'argento si possono togliere grandi soddisfazioni. Puntano insomma a vincere delle gare. Non a caso, all'ultimo Gp di Austria, per la terza volta consecutiva Lewis Hamilton è salito sul podio. Il tutto dopo il grande inizio di stagione di George Russell, il "baby" che si era sempre tenuto dietro il sette volte campione del mondo. Fino alle ultime tre gare, appunto. E ora, con la performance ritrovata e il Re Nero che va a razzo, inevitabilmente, crescono le tensioni nel team tedesco. Russell, da par suo, aveva detto di non essere arrivato in Mercedes per fare da scudiero al titolatissimo compagno di squadra, anzi aveva aggiunto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) La, garagara, sta crescendo. Certo, troppo tardi per il titolo mondiale in Formula 1, ma ora le frecce d'argento si possono togliere grandi soddisfazioni. Puntano insomma a vincere delle gare. Non a caso, all'ultimo Gp di, per la terza volta consecutiva Lewisè salito sul podio. Il tuttoil grande inizio di stagione di George, il "baby" che si era sempre tenuto dietro il sette volte campione del mondo. Fino alle ultime tre gare, appunto. E ora, con la performance ritrovata e il Re Nero che va a razzo, inevitabilmente, crescono le tensioni nel team tedesco., da par suo, aveva detto di non essere arrivato inper fare da scudiero al titolatissimo compagno di squadra, anzi aveva aggiunto ...

