(Di mercoledì 13 luglio 2022) AGI - Dar daai cinghiali apuò costare dai 250 ai 500di. Una sanzione severa per far fronte all'emergenza. Le segnalazioni di cinghiali a spasso per la città si moltiplicano e la questione è finita anche in un'interrogazione discussa in consiglio comunale. L'assessore alla Sicurezza, Sergio Gambino, promette un giro di vite: non è possibile abbatterli ma si può intervenire con le multe per scoraggiare chi pensa di foraggiarli. "Predisporremo ulteriori campagne che spieghino ai genovesi i pericoli conseguenti a comportamenti irresponsabili come il foraggiamento - avverte Gambino - Non vogliamo sanzionare, ma far sì che i genovesi capiscano che foraggiare cinghiali o altri animali critici rappresenti una causa di pericolo reale e di salute pubblica per tutta la popolazione". Intanto la ...

sulsitodisimone : A Genova chi dà da mangiare ai cingliali rischia fino a 500 euro di multa - ulisse470 : @scandura @GiorgiaMeloni @FratellidItalia quando partivano dall'albania, ci fù chi mando a picco una nave di migra… - BCooperlo : @Giorgiolaporta Mi ricordi chi è il sindaco di Genova? Non mi sovviene. E di quale schieramento politico fa parte? - MauriDR3 : @primocanale Ieri ho provato a seguire l'intervista a Renzo Piano sull'urbanistica e architettura a Genova. Ho camb… - Dvd744 : @sscnapoli Ragazzi ADL sta preparando la vendita del Napoli incassando prima i soldi dai giocatori più costosi e… -

Infatti,decide di investire nell'acquisto di un immobile normalmente lo fa per viverci in ... Infine, la società ha stretto collaborazioni in altre città, come, Bari e Livorno, e punta ad ...... in Lombardia, ha reso gratuito per tutti l'uso degli autobus, mentreha azzerato i costi ...più letti Paola Turani e del perché lamentarsi è ancora un tabù per le madri di Sara Uslenghici ...Nel capoluogo ligure grossi animali vagano per la città. Il Comune, dopo diversi incidenti, invita i cittadini a non foraggiare e per chi trasgredisce le sanzioni pecuniarie saranno pesanti ...Non solo le cronache locali, ma anche quelle nazionali sono tornate ad occuparsi dell’ultimo episodio della ‘’guerra delle autostrade’’ che ha caratterizzato l’attuale legislatura, fin dall’inizio, do ...