365 giorni con Maria | 13 luglio | Rosa Mistica e il significato delle tre rose

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Pierina lavora all’ospedale come infermiera. Durante quella domenica, all’improvviso, vede una donna in abito bianco conbianche, rosse e gialle sul petto. Questa si rivolge a lei e le dice: “Io sono la Madre di Gesù e la Madre di tutti voi. Vorrei che il 13venisse celebrato ogni anno in onore della L'articolo 365con: 13e iltreproviene da La Luce di

Pubblicità

Nospoiler

... tastiera universale che passa da iPhone, iPad e Mac con un click Prime Day, OfficeFamily ... Philips " Aggiornato Prime Day, siamo tutti audiofili con le Sennheiser HD 599 da 94,99 2Neidel ...... denominate spoke, mentre i centri hub - come il Cardarelli - sono dotati anche di emodinamica, pronti a eseguire l'angioplastica in qualunque momento,all'anno. La ripresa E ora Il ... 365 giorni 3 uscirà prima del previsto: ecco quando In previsione delle temperature estreme annunciate per i prossimi giorni, Azienda Pedemontana Sociale ha provveduto a rafforzare con misure aggiuntive il “Piano di prevenzione per le ondate di calore” ...La digitalizzazione prende rapidamente piede nel settore delle assicurazioni di viaggio. L'app di Heymondo consente di gestire imprevisti ovunque nel mondo 24 ...